Vidal al Corriere dello Sport: "Qui per vincere, all'Inter c'è un progetto serio"

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, Arturo Vidal ha parlato dei motivi che l'hanno spinto a scegliere l'Inter: "Perché ci sono un progetto serio e un allenatore che ha sempre avuto voglia di vincere. Lo scorso anno la squadra era forte ed è andata vicina a conquistare l'Europa League grazie a giocatori 'affamati'. Il gruppo ha tutto per ottenere qualcosa di importante e ora sono arrivato anche io". Fondamentale, dunque, è stata la presenza di Antonio Conte: "Sono qui soprattutto per lui. Siamo stati tre anni insieme alla Juventus, abbiamo vinto e quella è stata un'esperienza indimenticabile. Lui mi voleva: abbiamo parlato tanto la scorsa estate e sia lui sia la società hanno fatto il massimo per farmi venire all'Inter". L'ex Barça ha inoltre rassicurato sull'immutabilità della fame di vittorie del suo tecnico: "È lo stesso della Juventus. Lui ama il calcio, te lo fa sentire e ti trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere".

Sul momento attuale della squadra, è piuttosto chiaro il giudizio del cileno: "Per come abbiamo giocato meritavamo di più. Molto di più. Senza certi errori le avremmo vinte tutte e invece...". Sull'obiettivo ottavi di Champions il centrocampista non si è voluto nascondere: "Abbiamo molta fiducia e sono convinto che andremo avanti. Finora abbiamo lasciato per strada 2-3 punti e dobbiamo riprenderceli. Scudetto? Io quella paura non ho paura di pronunciarla perché in carriera ho vinto molto e sono venuto qua all'Inter per continuare a farlo. Sono convinto che riusciremo a sollevare un trofeo importante". Pochi dubbi anche sulla favorita per il titolo: "La Juventus? Sì. La favorita numero uno".