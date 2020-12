Vieri, De Rossi e Del Piero. La Gazzetta dello Sport: "I mister di domani"

Nuova avventura per De Rossi, Del Piero e Vieri, che hanno iniziato a partecipare al Corso Combinato UEFA B-UEFA A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come, al momento, i tre stiano frequentando le lezioni in modalità telematica: dal prossimo anno, Covid permettendo, si tornerà al Centro Tecnico di Coverciano. De Rossi, non è un mistero, già l'estate scorsa fu corteggiato da alcuni club che volevano aggirare le regole e consegnargli subito un posto in panchina: "Ma l'ex giallorosso - spiega la rosea - ha avuto la saggezza di non avventurarsi in dribbling che lo avrebbero portato in lotta di collisione con un mondo". Seguirà l'iter istituzionale, e ha già le idee chiare: farà l'allenatore.

Non è altrettanto scritto, invece, il percorso di Del Piero. L'ex capitano della Juve vive negli Stati Uniti, ed è un ottimo commentatore: "Ha voglia di finire nuovamente sotto esame sapendo che ai tecnici viene concesso poco tempo per dimostrare la bontà del loro lavoro?", si interroga il quotidiano. Alzi la mano, infine, chi avrebbe mai immaginato di poter vedere Bobo alla guida di una squadra. Uno che spesso gli allenatori li guardava male: "Immaginarsi Vieri a preparare schemi - prosegue La Gazzetta dello Sport -, a visionare partite su partite, a studiare i movimenti degli avversari suona strano. Però Bobo è Bobo".