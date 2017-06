Vieri: "Inter, Spalletti è uno tosto. Sarà sicuramente Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato dell'approdo all'Inter di Spalletti e della prossima serie A: "Lo considero già adesso il miglior acquisto in assoluto di questo mercato italiano. Luciano ha carattere, è tosto, è un duro in allenamento e fa giocare molto bene le sue squadre. All’Inter servono gli attributi, e il mister ne ha in abbondanza. Sì, con Spalletti i nerazzurri possono già considerarsi in Champions, vado sul sicuro. Cosa manca? Semplice: giocatori veri. San Siro non è per tutti, lì le gambe non devono tremare mai. Serve gente di qualità e carattere, con una forte personalità

Le prime quattro del prossimo campionato? "Juve prima, poi Napoli, Inter e Roma nell’ordine. Milan? Sarà dura".