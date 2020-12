Viola di rabbia. La Stampa: "Alla disfatta bianconera collabora l'arbitro La Penna"

Un martedì da dimenticare per la Juventus, che con la sconfitta all'Allianz per mano della Fiorentina e l'annullamento del 3-0 a tavolino sul Napoli rischia di scivolare a meno dieci dalla vetta. Mai, in Serie A - fa notare La Stampa -, i bianconeri avevano perso in casa con un simile scarto: "Giusto aggiungere - scrive il quotidiano -, senza voler coprire i demeriti bianconeri, soprattutto di Bonucci responsabile su tutti i gol, che alla disfatta collabora l'arbitro La Penna, negando un rigore netto su Ronaldo, sorvolando su un altro contatto in area dubbio su Bernardeschi, graziando Borja Valero meritevole di rosso".