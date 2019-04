© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano La Stampa apre ovviamente col successo bianconero a Cagliari e titola, in apertura delle pagine sportive: "Juve no stop". Gli uomini di Allegri rispondono subito a chi aveva parlato di crisi e anche con qualche infortunio di troppo riescono a strappare una vittoria che li avvicina allo Scudetto. Nel mezzo anche un'esultanza provocatoria di Kean che in seguito ha dovuto zittire i buu razzisti.