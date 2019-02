© foto di Federico Gaetano

"Attento Quaglia, se capita un rigore so già dove lo tiri". Parla Emiliano Viviano, portiere della SPAL e grande ex della prossima di campionato contro la Sampdoria, ai microfoni de Il Secolo XIX: "Non sono più di primo pelo, avendo cambiato varie squadre in carriera, certo indossare 4 anni la maglia blucerchiata non è una cosa che si dimentica".

Quagliarella specialista dal dischetto.

"Mi ha giusto scritto un messaggio per dire che nel caso lo batterà di sinistro".