Vlahovic-Lukaku, si tratta sul conguaglio per la Juve. Gazzetta: "I bianconeri vogliono 40-50 mln"

vedi letture

Juventus e Chelsea dialogano da ore per capire se è possibile mettere in atto lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, il punto di partenza dell’affare è che i bianconeri vogliono anche un conguaglio economico importante, vista pure la differenza d’età fra i due.

Il belga vive da separato in casa a Londra e i Blues vogliono liberarsi del pesante ingaggio da 12 milioni netti, la cessione del serbo invece per i bianconeri sarebbe una boccata d’ossigeno importante per i bilanci, considerati prioritari almeno quanto i risultati.

La Juve vorrebbe incassare 40-50 milioni al netto dello scambio tra i due. Mentre il Chelsea è partito da numeri più bassi. Al momento c’è distanza tra domanda e offerta, ma un punto d’incontro è molto più che possibile - scrive la Rosea -.