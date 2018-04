Wenger lascia l'Arsenal, Tuttosport titola: "Arsene l'adieu"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

"Arsene l'adieu", titola così Tuttosport il giorno dopo l'annuncio dell'addio di Wenger all'Arsenal. Dopo 22 anni e 17 trofei in bacheca si chiude un'epoca. Per la successione di fanno i nomi di Luis Enrique, Tedesco, Vieira, Ancelotti e Allegri. L'ad dei Gunners Gazidis: "Faremo una scelta coraggiosa, proprio come 22 anni fa".