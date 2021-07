Wimbledon e Wembley. L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "W l'Italia"

vedi letture

"W l'Italia" titola La Gazzetta dello Sport in apertura con riferimento alle due super finali di domenica: a Wimbledon dove Berrettini sfiderà Djokovic: in 144 anni il tennista è il primo italiano ad arrivare in fondo all'erba dello Slam più prestigioso; e a Wembley per la finale della Nazionale italiana agli Europei contro l'Inghilterra.

Le 4 di Champions scaldano il mercato - Spazio in taglio basso al calciomercato delle big. Un'altra missione in Europa: i nostri quattro club in Champions continuano la caccia ai rinforzi. Simone Inzaghi cerca due esterni, a Pioli serve anche un fantasista, Gasperini segue pure Koopmeiners dell'AZ, Allegri insiste per avere Locatelli a centrocampo.