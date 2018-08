Zaccheroni parla a Il Mattino: "Anche il Napoli ha il suo CR7: Ancelotti"

© foto di Lazzerini

Alberto Zaccheroni lancia il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, il decano degli allenatori italiani non ha mostrato infatti grandi dubbi: "Anche il Napoli ha il suo Ronaldo. Ero sicuro che Ancelotti sarebbe andato in Premier, invece ha scelto il progetto De Laurentiis. E non è detto - avverte Zaccheroni - che CR7 in Italia segni tanto". Poi, ancora sulla nuova stella della Juventus: "Qualche problema in più sui campi di Serie A lo troverà, nel primo anno anche Platini soffrì".