© foto di Pietro Lazzerini

"Roma per sempre" ha dichiarato questa mattina Nicolò Zaniolo al Corriere dello Sport parlando del proprio futuro. Il giovane centrocampista di Fonseca ha aggiunto: "Voglio mettere questa squadra al centro di tutto, come mi ha insegnato De Rossi". Poi ha aggiunto: "Non sono Totti, ma un giorno vorrei essere bravo come lui".