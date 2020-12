Zaniolo alla Gazzetta dello Sport: "Non ho fretta di rientrare. Tornerò in tempo per l'Europeo"

Nicolò Zaniolo si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, che titola: "Non ho fretta di rientrare. Tornerò in tempo per l'Europeo". Intervista che ripercorre le tappe della sua carriera, con il passaggio all'Inter non proprio fortunato: "L’Inter penso abbia sempre bisogno di giocatori già pronti, già formati e io magari in quel momento non lo ero. Sono state scelte loro, li ringrazio perché poi, cedendomi alla Roma, mi hanno fatto arrivare in una città splendida come questa e in una società solida. Giocare qui è bellissimo, per i tifosi, per la città. Sono felicissimo di essere in giallorosso".

Poi sul rientro in campo: "Non ho fretta, sto lavorando bene. Ogni giorno vengo a Trigoria, dopo l’ultima visita a Innsbruck ora si aumenterà il carico e quando la gamba destra e la sinistra avranno la stessa forza e la mia testa sarà pronta, con calma rientrerò. Ho una carriera davanti, non bisogna forzare, farsi prendere dalla voglia di giocare 2-3 partite. È in ballo la carriera, il futuro. Più o meno aprile. Al massimo. In tempo per gli Europei".