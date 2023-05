Zazzaroni al CdS: "Altra finale con Mou, ma la Roma è una società di ingrati e sprovveduti"

"I tifosi della Roma ricorderanno a lungo la battaglia di Leverkusen", assicura Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Nulla di più giusto per la stoica difesa giallorossa comandata da Mou per convalidare di fatto l'eliminazione del Bayer dall'Europa League e lo sbarco in finale contro il Siviglia matador della Juve. "Due finali europee consecutive che rende storici i due anni di Mourinho, soddisfazioni internazionali come mai in precedenza per il club oggi dei Friedkin". La banda di Xabi Alonso non ha mai smesso di attaccare, ma nemmeno cinque attaccanti sono riusciti a ribaltare gli equilibri di un match rivolto sempre dalla parte dei capitolini.

"Il giorno che Mourinho lascerà la Roma per colpa di una società di sprovveduti e ingrati, i miei auguri a chi prenderà il suo posto. I tifosi non li perdoneranno", perché in fin dei conti quello che ha conquistato la squadra lo deve tantissimo al suo allenatore.

Per "'La finale dell'empatia'", ovvero il prodotto della fusione a caldo di un tecnico unico al mondo con ragazzi e uomini con un'anima grande così", per quanto costruito dallo Special One, Mou non andrebbe mai mollato.