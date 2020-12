Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Il calcio senza pubblico è 'soltanto' calcio"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, fornisce stamani la sua opinione in merito al calcio senza pubblico. Venerdì prossimo - scrive - entriamo nel sesto mese degli stadi chiusi al pubblico, senza cui il calcio è meno coinvolgente, non noioso, e sottolinea lo stato d'emergenza del Paese e della nostra vita. Il calcio senza pubblico impoverisce ulteriormente le società, rende la casa meno casa e la trasferta meno trasferta. Ha meno appeal e deprime il racconto televisivo. Esalta la personalità di chi non ha bisogno di stimoli accessori per rendere e facilita il compito degli arbitri rendendoli più sereni. Ma noi continuiamo a sperare che il calcio ritrovi il suo pubblico: significherebbe che ce l'abbiamo fatta.