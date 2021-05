Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Mou porta entusiasmo dove fino a ieri regnava la depressione"

"Mou porta entusiasmo dove fino a ieri regnava la depressione". Queste le parole di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport nell'edizione odierna. L'analisi del direttore passa attraverso un'identificazione del paradiso come stato dell'anima nello Special One, come desiderio e forse anche dell'illusione di una ritrovata grandezza e centralità che solo Mourinho, Guardiola e Zidane sono in grado di promettere. I Friedkin hanno spiazzato tutti abbandonando la pista Sarri per sviluppare a Londra e completare a Roma un'operazione che pareva irrealizzabile ed alla quale non hanno partecipato né Mendes, né Trimboli. Mourinho è un'icona, è una star, ma anche lui per la prima volta ha scelto di rischiare: troppa voglia di allenare e di misurarsi su territori complicati.