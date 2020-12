Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Nedved lascia il campo, il mondo si è rovesciato sulla Juve"

"Perdere sei punti in una volta sola non è da tutti, anche questa può essere considerata un'impresa". Esordisce così Ivan Zazzaroni, che sulle colonne del Corriere dello Sport analizza il capitombolo con la Fiorentina della Juventus: "In uno dei giorni più neri della sua storia recente la Juve si è vista cancellare i primi tre dal Collegio di Garanzia del CONI e ha reagito con distacco, una signorile e algida 'indifferenza'. Gli altri tre glieli ha portati via la Fiorentina più sfacciata dell'anno, nella quale molto ha funzionato: da Vlahovic, finalmente concreto, a Borja Valero, da Caceres a Amrabat, da Castrovilli a un sontuoso Ribery (come protegge il pallone lui non lo protegge nessuno). E in questo caso l'indifferenza si è trasformata in inquietudine".

Il mondo si è rovesciato addosso ai campioni in carica, e Nedved ha abbandonato la tribuna dell'Allianz prima della fine ripetendo "è un furto, è un furto": "Per Pirlo - prosegue Zazzaroni - non sarà un Natale dei più sereni: 24 punti sono pochi, soprattutto in considerazione del fatto che sono il prodotto di sei vittorie, sei pareggi e, appunto, della sconfitta con la Fiorentina di Prandelli. Un percorso insoddisfacente, roba da mandare all'aria il primo obiettivo".

Estremamente positivo, infine, il giudizio del direttore sulla Fiorentina: "Per un tempo ho visto i contenuti che ipotizzai a inizio stagione. Il centrocampo ha qualità e personalità: Ribery, Castrovilli, Borja Valero e Amrabat formano un quartetto di primo livello, Biraghi è tra i migliori crossatori in corsa del campionato, Milenkovic e Pezzella sono centrali eccellenti e insomma il campo ha restituito alla Fiorentina parte di quello che è. E la portata di questo successo può cambiare percorso e clima".