Zazzaroni sul CorSport: "Dybala si lega a Mou. Il futuro della Joya può diventare un problema"

vedi letture

Dybala ha scelto la Roma per Mourinho, e il legame tra i due si è rafforzato "al punto da far sospettare che se un giorno José dovesse andar via, Paulo lo seguirebbe al volo". A sostenerlo è Ivan Zazzaroni, che dalle colonne del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro della Joya, che a suo dire rischia di diventare un problema molto serio per Tiago Pinto. Il punto di tutta la questione è il contratto: "3 anni più uno la durata; 4 milioni a stagione più 2 di bonus non tutti semplici, la base; al termine del primo anno, se in precedenza non è intervenuta una correzione migliorativa, una clausola d’uscita del valore di 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia libera il giocatore. Se la clausola viene nel frattempo azzerata, i bonus diventano parte dello stipendio che sale così a 6 netti". In tempo di "vacche magre", chiosa il giornalista, diventa fondamentale non disperdere la qualità.