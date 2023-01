Zazzaroni sul CorSport: "Dzeko imprescindibile. Inter e Napoli hanno molto più degli altri"

vedi letture

Doveva essere il grande giorno: lo è stato per l'Inter, che contro il Napoli ha ritrovato prestazione e intensità. Ma soprattutto, sottolinea Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport, Inzaghi ha avuto la riprova "dell'imprescindibilità di Dzeko, attaccante capace di fare reparto tanto con Lukaku quanto con Lautaro o Correa, oltre che da solo , a prescindere dalla struttura fisica". Si è rivista la Juve pre-Mondiale, "vincente per la settima volta di fila e fortunata, tanto". Sorride anche la Roma, che è però "squadra da Champions esclusivamente nelle fantasie di qualcuno". Anche il Milan ha saputo riprendere da dove aveva lasciato "tra alti, bassi, qualche sofferenza e quel qualcosa in più che solo la squadra di Pioli riesce a tirar fuori nei minuti finali".

L'impressione, che Zazzaroni arriva a definire addirittura certezza, è che Napoli e Inter abbiano "molto più degli altri, anche nell’idea, oltre che nella qualità degli interpreti: hanno un maggior numero di scelte di livello, vantaggio impagabile quando il calendario ti costringe a giocare tre volte a settimana".