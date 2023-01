Zazzaroni sul CorSport: "Roma, mai visto lo stadio riempito così. Mou al centro di tutto"

Per la diciannovesima volta di fila, in un ottavo di Coppa Italia, la tifoseria della Roma ha riempito l'Olimpico. Una 'striscia' alla quale Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, sostiene di non aver mai assistito: "C’è qualcosa di vagamente inglese nella stagione mourinhana: la gente partecipa all’Olimpico per lui, la guida che esalta i colori. Per un tecnico che dà gusto avere sulla panchina della propria squadra". Il portoghese è ormai "il centro di tutto", e ieri ha marcato nuovamente la differenza insieme a Paulo Dybala: "Loro sono la diversità e fanno continuamente i conti con essa". La superiorità della Roma contro il Genoa, chiosa Zazzaroni, non è mai stata in discussione: "Al punto che Mou si è alzato una sola volta dalla panchina, quando Paolino ha subìto un colpo: ha mostrato un distacco per certi versi preoccupante. Un filo d’aria di libertà e di autonomia avrebbe il diritto e il dovere di concederselo: un giorno capirò (capiremo) il motivo di tanto silenzioso aziendalismo".