Zhang e i premi extra. La Gazzetta: "2 mln a squadra e staff: la spinta verso Istanbul"

Cinquantamila euro a testa per i giocatori e lo staff tecnico, in sostanza per chi dovrà mettere ogni energia possibile per volare a Istanbul: questo è il premio deciso dal presidente Zhang per la sua Inter. Circa due milioni di euro complessivi, più o meno la stessa cifra già versata per i passaggi del turno con il Porto e con il Benfica, scrive La Gazzetta dello Sport. Zhang è pronto a fare lo stesso in caso di successo contro il Milan: si muove, dunque, oltre ai vari premi individuali già inseriti nei singoli contratti dei calciatori.