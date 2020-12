Zico a La Stampa: "Pablito, oggi i brasiliani soffrono come gli italiani"

Zico ha ricordato a La Stampa Paolo Rossi: "Pablito, oggi i brasiliani soffrono come gli italiani". Il racconto del "Galinho": "Ero con Paolo e giocavamo contro Diego. Sembra incredibile che in due settimane abbiamo perso entrambi. Maradona è stato il migliore della mia epoca, Paolo l'anima della nazionale che ci eliminò dai mondiali. La sua classe esplose proprio contro di noi, ma non si è mai vantato di averci battuto, era consapevole di cosa avesse rappresentato per noi quella sconfitta. I suoi viaggi in Brasile lo hanno aiutato a capire la nostra gente, non ha mai voluto infierire. La notizia è stata una doccia fredda per me, restano i buoni ricordi dei momenti vissuti assieme".