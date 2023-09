Zielinski rifiuta l'Arabia, ma il suo rinnovo col Napoli è in stallo. Gazzetta: "Firmo o non firmo?"

Piotr Zielinski ha scelto di restare a Napoli. Durante l’estate, come si legge su La Gazzetta dello Sport, per il polacco si era fatto avanti l’Al Ahli, proponendogli 15 milioni di euro d’ingaggio fino al 2026 o 2027. Cifre a cui, comunque, il centrocampista ha detto no, confermandosi uno dei protagonisti dei partenopei.

C'era stato poi il sondaggio della Lazio, che si è tirata fuori visto il costo di oltre 25 milioni dichiarato dai campani. Ora però, il suo accordo con i campioni d’Italia è in scadenza fra un anno, e non sono in programma, ad oggi, incontri con De Laurentiis per il prolungamento. Al momento, sul suo futuro regna l’incertezza.