Zoff al QS: "Paolo spuntò mentre tutto girava storto. Un fiore che buca la neve"

In un'intervista rilasciata al QS, Dino Zoff, un altro eroe di Spagna 1982, ha voluto spiegare cosa rappresentasse per lui Paolo Rossi: "Hai presente i bucaneve? Quei fiori che sbocciano nella neve? Ecco, è lui. Solo che in quel caso la neve non era bianca", ha detto. E ancora: "La neve non era bianca, anzi era nera, perché in quel momento là, in Spagna, andava tutto storto, le critiche, le polemiche, il silenzio stampa, nessuno parlava, parlavo solo io, e a monosillabi... beh, a un certo punto spunta un fiore, all'improvviso e buca la neve sporca. È Paolino, che spara tre gol al Brasile e cambia il mondo. Dal buio una luce".

Zoff ha poi sottolineato l'importanza fondamentale che Pablito ebbe in quel particolare momento storico: "Sì, perché in quel momento le cose non andavano mica bene, anche in generale. Io non voglio paragonare noi ai fatti del terrorismo e alle tensioni sociali eccetera sia ben chiaro, ma la sua impresa dei 3 gol al Brasile ha fatto tornare il sorriso, una specie di sogno... ma reale".