A Montevideo vogliono dedicare statua a Tabarez. Ma il CT rifiuta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La città di Montevideo avrebbe manifestato l'intenzione di dedicare una statua al CT della Nazionale Oscar Washington Tabarez. Un onore,però, che l'ex allenatore di Milan e Cagliari non ha accettato di ricevere, come annunciano dal Municipio della capitale sulle colonne Olé: "Tabarez è molto grato a tutti per questa idea, ma nonostante questo non accetterà questa tipologia di tributo, il quale implicherebbe la rottura con lo spirito di unità e comunione che la Nazionale cerca di creare e incoraggiare. Le ragioni della sua scelta sono comprensibili, dunque vogliamo rispettare la sua volontà. Per questo motivo, pertanto, non proseguiremo l’iter della nostra proposta".