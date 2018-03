AFC Champions League, Pato-gol e gioia Cannavaro nel pomeriggio

Pato-gol nel successo del Tianjin Quanjian contro i sudcoreani del Jeonbuk Motors in AFC Champions League. Vittoria anche per il Guangzhou Evergrande contro dei sudcoreani, nella fattispecie il Jeju United: di Gudelj e Alan le reti. Di seguito i risultati della giornata, valida per la fase a gironi:



JEJU UNITED (Corea del Sud)-GUANGZHOU EVERGRANDE (Cina) 0-2

CEREZO OSAKA (Giappone)-BURIRAM UNITED (Thailandia) 2-2

KITCHEE (Hong Kong)-KASHIWA REYSOL (Giappone) 1-0

TIANJIN QUANJIAN (Cina)-JEONBUK MOTORS (Corea del Sud) 4-2