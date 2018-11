AFC Champions League, sarà finale Kashima Antlers-Persepolis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Kashima Antlers-Persepolis la finale di Asian Champions League. Gli iraniani hanno la meglio in semifinale sui qatarioti dell'Al-Sadd mentre i giapponesi del Kashima Antlers strappano il biglietto per l'ultimo atto dalle mani dei sudcoreani del Suwon Bluewings. Nessuna delle due sfidanti ha mai vinto il massimo torneo asiatico. La finale d'andata si giocherà in Giappone il 3 novembre, ritorno in Iran il 10.