AFC Champions League, Sneijder-gol e l'Al Gharrafa vince i playoff

In giornata si sono giocati i playoff per l'accesso alla fase a gironi dell'Asian Champions League, edizione 2018. Passa il turno l'Al Gharafa di Wesley Sneijder, andato in rete su calcio di rigore. Decisivo Anthony Modeste con una doppietta che ha trascinato alla qualificazione il Tianjin Quanjian. Di seguito i risultati (qualificate in neretto):

Tianjin Quanjian (Cina)-Ceres (Filippine) 2-0

Kashiwa Reysol (Giappone)-Muang Thong United (Thailandia) 3-0

Suwon Bluewings (Corea del Sud)- FLC Thanh Hoa (Vietnam) 5-1

Nasaf (Uzbekistan)-Al Faisaly (Giordania) 5-1

Shanghai SIPG (Cina)-Chiangrai United (Thailandia) 1-0

Zob Ahan (Iran)-Aizawl (India) 3-1

Al Ain (Emirati Arabi)-Malkiya (Bahrain) 2-0

Al Sharafa (Qatar)-Pakhator (Uzbekistan) 2-1