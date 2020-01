© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ex centravanti della Juventus Mario Mandzukic si è presentato nella giornata di oggi a stampa e tifosi dell’Al Duhail, il club qatariota in cui milita il suo ex compagno in bianconero Mehdi Benatia: “Finora ho trascorso giorni meravigliosi e ho ricevuto l’aiuto di tutti in campo e fuori e per questo ringrazio al’Al Duhail. Mi sono sentito a casa e questo è molto importante. Sto lavorando duramente perché voglio ripagare il club e far felici i tifosi vincendo dei titoli. Questo club ne ha già vinti tanti in passato e anche se non sarà facile cercheremo di vincerne ancora. - continua il croato – Benatia è un giocatore meraviglioso e una grande persona, la sua presenza è molto utile per me. Perché sono venuto qui? Ho avuto modo di riflettere a lungo su tutte le offerte che mi sono arrivate e dopo tanti anni in Europa ho riflettuto seriamente sulla ricerca di un altro posto in cui continuare a giocare. Questo club mi ha fatto capire quanto sia appassionato a questo sport. Poi avendo parlato con Benatia, che è entusiasta di questa esperienza, e il mister non ho avuto più dubbi sulla scelta”.