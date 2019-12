Al Sadd, Xavi si scaglia contro i giocatori: "Prestazione inaccettabile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Xavi, allenatore dell'Al Sadd, squadra sconfitta per 6-2 dall'Esperance Tunisi nella finalina per il quinto posto del Mondiale per Club, non le ha mandate a dire in conferenza stampa dopo il pesante ko: "E' stata una prestazione inaccettabile, chiedo scusa a tutti i tifosi. In futuro dovremo cambiare molte cose. Contro il Monterrey avevamo giocato molto bene, mentre oggi non abbiamo mostrato nessuna intensità. Non posso accettare questo tipo di prestazione dai miei giocatori. I nostri avversari sono scesi in campo con il carattere dei combattenti: si sono dimostrati all'altezza del titolo africano che hanno vinto".