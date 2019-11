Gustavo Alfaro, allenatore del Boca Juniors, è intervenuto su Radio Rivadavia, dove ha svelato un aneddoto particolare su Daniele De Rossi, ex capitano della Roma: "De Rossi ha portato un dottore dalla Serbia, pagando 1000 dollari a seduta di tasca sua, per poter guarire. Chi dice che sia venuto qui in vacanza non sa nulla".