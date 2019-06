© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una scelta importante quella di Faouzi Ghoulam che, viste le sue condizioni ancora non ottimali dopo il doppio infortunio al ginocchio, ha deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa. Il c.t. dell’Algeria, Djamel Belmadi, ne ha parlato in conferenza stampa: “Siamo stati a Napoli e mi ha detto che non era pronto, approfitterà della pausa estiva per recuperare al meglio in vista della prossima stagione. Futuro in nazionale? Nessuna croce nera, dipenderà dalle sue scelte”.