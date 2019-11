Algeria, il ct Belmadi: "Benzema con noi? In attacco sono a posto così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura di Karim Benzema con la Francia è terminata da tempo. E per queste ragioni il centravanti attraverso un post su Twitter due giorni fa, aveva chiesto alla Federcalcio francese di lasciarlo libero per giocare per l'Algeria. I regolamenti della FIFA, tuttavia, impediscono il trasferimento da una Nazionale all'altra, se il giocatore in questione ha già rappresentato un Paese in partite ufficiali. E Benzema ha rappresentato al Francia in due Europei e a un Mondiale.

Intervenuto sulla questione, si è espresso anche il ct dell'Algeria, Djamel Belmadi, che ha tagliato corto: "Ho giocatori come Bounedjah, Slimani, Delort e Soudani. Sono molto contento con i giocatori che ho".