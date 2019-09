© foto di Imago/Image Sport

Successo in amichevole per l'Uruguay contro il Costarica, a San José: 2-1 il risultato finale grazie alle reti di De Arrascaeta su rigore e Jonathan Rodriguez. In mezzo il momentaneo pari di Borges. Gli "italiani" in campo: 90 minuti per Caceres e Vecino. 82' per Laxalt, 75' per Bentancur, 45' per Nandez.