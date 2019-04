Amichevoli africane: vincono Gomis e Keita. Riposano Kessié e Koulibaly

© foto di Insidefoto/Image Sport

Solo panchina per il centrocampista del Milan Franck Kessié nella vittoria della Costa d'Avorio contro la Liberia. È invece partito dal 1' il difensore dell'Udinese e della Nazionale nigeriana William Troost-Ekong nel successo per 1-0 con l'Egitto. 2-1 contro il Mali per il Senegal del portiere della SPAL Alfred Gomis, in campo per 90 minuti, e dell'attaccante dell'Inter Keita Baldé Diao, sostituito al 54'. Non è entrato il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Questi, nel dettaglio, i risultati e i marcatori delle tre amichevoli africane giocate questo pomeriggio:

Costa D'Avorio-Liberia 1-0 (90' rig. Kodjia)

Nigeria-Egitto 1-0 (1' Onuachu)

Senegal-Mali 2-1 (72' Traoré, 87' Mané, 91' Konaté)