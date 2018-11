Amichevoli internazionali, pari a Brisbane fra Australia e Corea del Sud

Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

La Stampa: "Blitz di CR7 per stare con il Portogallo"

Il Corriere del Mezzogiorno titola: "Insigne cambia per la Nazionale"

Il Corriere di Verona su Grosso: "Una settimana per rialzare l'Hellas"

Pari in amichevole fra Australia e Corea del Sud: 1-1 a Brisbane con vantaggio sudcoreano firmato Hwang Ji-Jo e pari di Luongo nei minuti di recupero.

