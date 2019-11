© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale argentina, Rodrigo De Paul ha parlato del ritorno di Leo Messi in vista della sfida contro il Brasile: "L'unico sicuro titolare è lui, noi dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare pronti. Io mi sento bene e sono pronto per giocare. Sarà un test importante, una partita che ha sempre un grande significato. Queste sono partite che si serviranno quando cominceremo le qualificazioni. Oggi siamo una squadra più forte rispetto alla Copa America, ma non dobbiamo giocare solo per Messi. Ognuno deve mettere un piccolo granello di sabbia. In Italia ho imparato a coprire bene gli spazi, lavoriamo molto a livello tattico. L'esperienza hce ho accumulato mi permette di adattarmi a qualsiasi ruolo".