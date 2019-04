Argentina, Scaloni annuncia la formazione: "In attacco Dybala e Lautaro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala e Lautaro Martinez insieme dal primo minuto: è questa la scelta di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, per la gara di domani contro il Marocco. Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa: "Domani giocheremo con Andrada, Montiel, Pezzella, Kannemann, Acuna, Pereyra, Paredes, Guido Rodriguez, De Paul, Dybala e Lautaro Martinez".

Su Messi: "Credo che abbiamo più o meno definito la lista di chi andrà in Copa America. Dobbiamo lavorare in modo che la squadra non pensi tutto il tempo a passare la palla a Messi.

Sappiamo di essere in un momento di rinnovamento. La cosa più logica è che Messi arrivi in una selezione consolidata. Abbiamo tempo per correggere quel che dobbiamo fare".