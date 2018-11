Argentina, Scaloni: "Contento dell'impegno. Dybala? Buona partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il risultato è secondario, ma non è bello perdere così". Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, commenta la sconfitta in amichevole contro il Brasile, arrivata nel recupero con un gol di Miranda: "I ragazzi hanno fatto uno sforzo incredibile, hanno giocato alla pari con una squadra che ha molto più lavoro di noi sulle spalle. Sono contento per questo. Dybala? Ha fatto una buona partita".