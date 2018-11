Argentina, Scaloni pronto a continuare con la linea verde

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prime anticipazioni dall'Argentina sulle prossime convocazioni di Lionel Scaloni, ct dell'albiceleste, in vista delle amichevoli di metà ottobre contro Iraq e Brasile. Anticipazioni che, visti i tanti calciatori argentini in Serie A, interessano anche il calcio italiano e arrivano da El Clarin. In particolare, Scaloni sarebbe intenzionato a lasciare ancora fuori Messi (ancora in pausa con la propria nazionale), Aguero e Higuain, in attacco dovrebbero esserci Icardi, Simeone e Lautaro Martinez (oltre ovviamente a Paulo Dybala).