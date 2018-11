Argentina, successo in amichevole con il Messico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria per l'Argentina nell'amichevole con il Messico, 2-0 il punteggio finale in favore dell'Albiceleste. A segno Ramiro Mori nel primo tempo, il raddoppio arriva nella ripresa grazie all'autorete di Brizuela. Correa, Dybala e Lautaro Martinez sono partiti dal primo minuto. Nella ripresa in campo Icardi e De Paul. Solo panchina per l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone.