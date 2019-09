Asian Champions League, il Guangzhou di Cannavaro in semifinale

© foto di Federico De Luca

Il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro ha conquistato la semifinale dell’Asian Champions League eliminando i campioni in carica del Kashima Antlers grazie a un doppio pareggio (0-0 in Cina e 1-1 in Giappone). Nella sfida in terra nipponica la squadra dell’ex difensore è andata in vantaggio con Talisca venendo poi raggiunta da Serginho, ma riuscendo a difendere il risultato e conquistare il pass per il prossimo turno dove incontrerà un altro club giapponese come l’Urawa Reds. Nell’altra semifinale invece si sfideranno i qatarioti dell’Al Sadd e i sauditi dell’Al Hilal.