Atlanta United, Martinez: "Un ritorno in Europa? Sto bene qui in MLS"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josef Martinez, attaccante venezuelano dell'Atlanta United e recordman in MLS nel 2018 con 31 gol, ha parlato al sito ufficiale della Federazione rispondendo anche alle domande su un possibile ritorno in Europa: "Sono felice qui, mi sento come se fossi a casa. Ed è per questo che appena ho l'occasione ringrazio sempre tutti coloro che mi hanno voluto. Ribadisco quello che ho detto già più volte: finché mi vorranno in squadra, io resterò più che volentieri", ha sottolineato l'ex giocatore del Torino.