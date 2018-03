Augusto Fernandez: "In Cina per i soldi, ma anche per tornare protagonista"

© foto di Acero

Fresco di trasferimento al Beijing Renhe, l'ex centrocampista dell'Atletico Madrid Augusto Fernandez si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano Marca: "Era arrivato il momento di partire. I cicli finiscono e bisogna essere intelligenti per terminarli nel momento migliore. Ho avuto un infortunio complicato, sono tornato, ho fatto un'ottima preparazione estiva e avevo bisogno di minutaggio, ma è chiaro che all'Atletico non puoi permetterti di avere un infortunio come il mio. Stai fermo a lungo e poi non hai il tempo di rimetterti al passo dei compagni. Non voglio essere ipocrita, anche l'offerta economica era importante per me e per la mia famiglia, ma è stato altrettanto importante il fatto di poter tornare a giocare con continuità dopo tanto tempo".