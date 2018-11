Bailey sciopera con la Giamaica: "Senza mio fratello, non gioco"

La partita di questa notte contro l'isola di Bonaire (vittoria per 6-0 nel match valido per la CONCACAF Nations League) avrebbe potuto rappresentare l'occasione giusta per esordire con la Nazionale giamaicana, ma Leon Bailey ha detto di no. Come riporta il Jamaica Gleaner, l'esterno d'attacco del Bayer Leverkusen non è voluto scendere in campo per colpa di un diverbio con la Federazione. Bailey aveva infatti chiesto che venisse convocato e schierato dal 1' anche suo fratello Kyle Butler, centrocampista del Fussballclub Pasching (terza divisione austriaca). La Giamaica non si è opposta alla chiamata, ma non ha voluto dare garanzie riguardo all'impiego dal 1' del giocatore senza neanche un provino. Così, l'obiettivo di Roma e Napoli ha preferito rimandare il suo debutto coi Reggae Boy. "Senza mio fratello non gioco", parola di Leon Bailey.