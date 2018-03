BBC: "E' scoppiata la bolla della Chinese Super League?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Chinese Super League è una bolla di sapone già scoppiata? E' l'interrogativo della BBC in Inghilterra. Le super tasse imposte dal governo, del 100% sui trasferimenti importanti, di fatto ha bloccato gli innesti per le società asiatiche. Oscar, Hulk, Alex Teixeira, Axel Witsel, Jackson Martinez, Carlos Tevez, poi il nuovo regolamento ha di fatto bloccato i trasferimenti importanti. Come Diego Costa al Tianjin Quanjian che dai 64 milioni di sterline sarebbe costato, dopo le tasse, ben 128.