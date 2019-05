Beijing Renhe, non bastano tre portieri per battere il Guangzhou

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Notizia curiosa quella che arriva dalla Cina e riguarda il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, vittorioso per 5-0 nella coppa nazionale. Il Beijing Renhe del tecnico Aleksandar Stanojevic, infatti, ha schierato tre portieri a gara in corso: uno, ovviamente, tra i pali e gli altri due in attacco.

La motivazione. La formazione allenata dal mister serbo è arrivata all'appuntamento con appena 14 calciatori, per concentrarsi maggiormente sul campionato. Inoltre, per regolamento, ogni squadra deve schierare in campo almeno un certo numero di under 23 e quindi, sostituendone due durante la partita, il mister ha dovuto inserirne altrettanti di età anagrafica conforme al regolamento (i due portieri, appunto). L'inserimento di Liu Peng - secondo portiere - è arrivato al 43' quando la formazione di Cannavaro era in vantaggio per 1-0; poi il terzo estremo difensore Li Chen è entrato al minuto 83, quando la situazione era già sul 5-0.