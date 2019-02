Benatia all'Al-Duhail: "Qui nuova vita e nuova sfida, sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver debuttato con l'Al-Duhail, Mehdi Benatia ha scritto sui social del suo trasferimento in Qatar: "Per motivi personali non ero molto presente ultimamente! Sono molto felice di continuare la mia carriera nell'Al-Duhail, nel più grande club di Asia e Qatar. Una nuova vita, una nuova avventura, nuovi obiettivi e nuove sfide. Colgo anche l'occasione per congratularmi con i miei nuovi compagni di squadra che sono stati incoronati campioni asiatici con la squadra nazionale del Qatar".