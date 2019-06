Benedetto spaventa il Boca: "Parlerò con la dirigenza e il mio agente"

© foto di Federico De Luca

"Non so se sia stata la mia ultima partita con la maglia del Boca. Parlerò con il mio agente e con i dirigenti, vedremo se c'è un'offerta". Nella sua intervista a Fox Sports, Dario Benedetto spaventa i tifosi Xeneizes. Non è un buon momento per l'attaccante argentino, che ha segnato solo cinque gol nelle 20 partite disputate nel 2019 e non segna da 475 minuti. "Non parlerò del muo futuro: negli ultimi sei mesi mi hanno dato per partente un sacco di volte, dicevano che c'erano offerte eppure sono rimasto. Fino a quando non ci sono proposte concrete, non posso dire nulla".