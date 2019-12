© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Boca Juniors si comincia a progettare il futuro dopo l'insediamento del nuovo presidente, Jorge Ameal, che ha dato pieni poteri sul mercato alla leggenda Juan Roman Riquelme. L'ex numero 10 si sta già muovendo per cercare di rinforzare la rosa degli Xeneizes e i nomi sul suo taccuino sono davvero importanti: come riporta Olé, i primi obiettivi sono Paolo Guerrero, Nicolas Gaitan, Charles Aranguiz, Mauricio Isla, Renato Tapia, Leonardo Sigali, Nahuel Bustos, Lucas Alario, Edwin Cardona ed Ever Banega, cercato anche dalla Fiorentina.