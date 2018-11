Bolt, antidoping a sorpresa dopo la doppietta: "Fate sul serio?"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Prima l'entusiasmo per la sua prima doppietta nell'amichevole contro il Macarthur South West United, adesso la delusione per la richiesta di test fuori concorso notificata dall'agenzia antidoping australiana. "Come posso fare un test se ancora non sono un professionista? Fate sul serio?", ha sbottato sulle Instagram Stories Usain Bolt. L'ex atleta giamaicano non ha infatti ancora firmato con nessuna squadra, ma sta cercando di ottenere ormai da giorni un contratto da calciatore professionista coi Central Coast Mariners.